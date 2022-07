Hm. Clause partner del Consorzio di Tutela IGP Pomodoro di Pachino

Hm Clause è una business unit di Limagrain, gruppo agricolo cooperativo internazionale, specializzato in sementi da campo, sementi orticole e prodotti cerealicoli. Fondato da agricoltori per servire gli agricoltori, Limagrain è la più grande azienda sementiera non agro-chimica al mondo. Leader mondiale nei sementi orticoli, Hm Clause opera in più di 30 paesi su tutti i continenti ed è presente da più di 70 anni in Italia, con un team dedicato su tutto il territorio; la quale si impegna quotidianamente nel sviluppare le varietà più innovative per offrire delle soluzioni concrete che rispondano al meglio alle sfide agricoli locali di oggi e anticipano quelle future. Cosi’ come il 18,6% dell’annuo della ditta sementiera viene investito in ricerca e sviluppo.

Quest’anno Hm Clause consolida la sua vicinanza al territorio siciliano con la sua partecipazione attiva al Ventesimo anniversario del Consorzio di Tutela IGP Pomodoro di Pachino. L’evento si è svolto in tre giorni, dal 1 al 3 luglio, ed era l’occasione di mettere in luce ciò che ha contribuito al riconoscimento internazionale del Pomodoro di Pachino. Inoltre, sono stati messi in confronto i temi della sicurezza alimentare, internazionalizzazione, tutela del Made in Italy e lotta alla contraffazione. Sponsor ufficiale dell’evento, Hm Clause conferma il suo stretto rapporto con il Consorzio di Tutela IGP Pomodoro di Pachino. La ditta sementiera lavora da sempre sul miglioramento genetico delle sue varietà per ottimizzare le loro qualità organolettiche e agronomiche nel rispetto dell’ambiente. L’obiettivo è doppio: selezionare le sementi più pure per offrire i migliori prodotti al produttore, distributore e consumatore finale. Gusto, sapore, attrattività e bellezza del frutto, resistenza, buona tenuta post raccolta… sono tanti gli argomenti sui quali possiamo soffermarci. Il Ventesimo anniversario del Consorzio di Tutela IGP Pomodoro di Pachino, di cui 18 di collaborazione con Hm Clause, sottolinea più che mai il rapporto di fiducia e la qualità del lavoro fornito dalle due parti. Oggi, la notorietà di Pachino e il suo posizionamento forte sul ciliegino vengono rafforzati grazie alla collaborazione storica tra la ditta sementiera e il Consorzio. Grazie a queste esigenze comuni, il pomodoro di Pachino, e più particolarmente quello IGP, ha conquistato tutto un territorio fino ad essere riconosciuto anche al livello internazionale. #pomodorochepassione Hm Clause dimostra più che mai il suo know-how in materia di pomodori e rafforza la sua leadership e il suo stretto legame con i coltivatori. Fornendo ai coltivatori soluzioni innovative e concrete, gli permette di migliorare la qualità della loro produzione in modo sostenibile. In qualità di leader innovativo a livello mondiale nella selezione dei pomodori, Hm Clause lavora tutto l’anno per ricercare, sviluppare, testare, produrre e fornire semi di pomodoro in tantissimi segmenti diversi (ciliegino, datterino, cuore di bue, midi plum, ovale, allungato, a grappolo o a frutto singolo…). In Italia, circa 30 varietà sono registrate nella gamma pomodoro di Hm Clause tra quelle da mensa e da industria, senza contare quelle adatte al mercato hobbistica.

