I gruppi trattano con il governo, slitta l'Aula sul dl aiuti bis

ROMA, 07 SET - La seduta dell'Aula del Senato sul dl aiuti bis è sospesa ed è stata aggiornata alle ore 16. Lo ha annunciato all'assemblea il vicepresidente di turno Ignazio La Russa. La richiesta dal presidente della commissione Bilancio Daniele Pesco, che ha comunicato la necessità di avere più tempo. "I lavori presso le commissioni- ha spiegato - sono ancora in svolgimento e attualmente la seduta è sospesa e sono in corso interlocuzuioni tra gruppi e governo. Penso non si potrà arrivare in Aula prima delle 16". Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà ha convocato i capigruppo per provare a superare lo stallo. L'incontro si è reso necessario per sbloccare lo impasse creatosi soprattutto intorno ai due nodi del superbonus e del docente esperto. Tra le ipotesi riferite c'è anche la possibilità di approvare il provvedimento senza modifiche per evitarne la decadenza.

