I viaggi dei maltesi in Sicilia per fare la spesa (alimentare ma non solo): qui risparmiano circa il 30%

E' pensiero comune che ci siano tanti siciliani che vanno a Malta per il casinò o la vita notturna. Ma c'è un notevole traffico inverso di maltesi. Secondo una indagine realizzata dal quotidiano maltese Times of Malta, ci sono tantissimi abitanti dell'Isola dei Cavalieri che vengono in Sicilia per fare la spesa, alimentare ma non solo. L'inchiesta ha messo in luce i motivi di questi "viaggi": i generi alimentari acquistati dai negozi della vicina Sicilia sono in media circa il 30% in meno rispetto a Malta.

Qui nell'Isola l'inviato del Times of Malta ha visitato due supermercati – ARD ed Eurospin – apprezzati anche dai siciliani per i risparmi che consentono e che tra latro vendono marchi che si trovano a Malta e altri generici. La medesima lista della spesa con beni di prima necessità come latte fresco, frutta, carne, detersivi, conserve, pasta, farina e salse è costata 124,92 euro da Eurospin, 158,17 da ARD. A Malta la stessa spesa in catene economiche è venuta 161,03 €.

È stato fatto un confronto diretto analizzando i prezzi degli articoli di marca, poiché questi erano identici nei due paesi, mentre per gli articoli generici sono stati presi in esame le opzioni più economiche in entrambi i paesi.

Un brick da due litri di succo Pfanner, per esempio, è costato 1,99 euro in Sicilia, mentre lo stesso prodotto a Malta in media costa 2,89 euro. Una marca generica di succo è stata acquistata a circa 99 centesimi in Sicilia, mentre l'equivalente più economico a Malta è di € 1,59. Una vaschetta da 200 g di formaggio Philadelphia è venuta 1,89 € in Sicilia mentre a Malta parte da 2,77 €. Risparmi anche per la frutta: i meloni sono tstai trovati a 99 centesimi al chilo in Sicilia mentre nei supermercati maltesi hanno una media di 1,75 euro al chilo. Allo stesso modo, le pesche sono state vendute a circa 1,39 euro al chilo in Sicilia, mentre a Malta hanno una media di 2,35 euro al chilo.

Guardando alla pasta, alimento base nella maggior parte delle cucine delle famiglie maltesi così come in quelle siciliane, una confezione da 500 gr di sfoglie di lasagne Barilla è venuta 1,19 € in Sicilia mentre a Malta il prezzo parte da 1,99 €. Le penne rigate Barilla da 1 kg hanno invece lo stesso prezzo in entrambi i paesi: 1,49 €.

Non solo generi alimentari

Times of Malta ha anche visitato a Catania un negozio di elettronica, Euronics, e un negozio di ferramenta, Tecnomat. I prezzi originali di Euronics erano più o meno sulla stessa linea di quelli di negozi simili a Malta, per quanto riguarda invece i prezzi nel negozio di ferramenta, che offre anche piastrelle, sanitari e utensili elettrici, i prezzi erano significativamente più bassi rispetto a Malta.

L'inviato del Times ha anche intervistato alcuni maltesi di rientro dalla Sicilia con l'auto carica di roba. Joseph Vella ha detto al Times che il motivo del suo viaggio era quello godersi una pausa con la famiglia. Ma poiché ritiene che i prezzi in Sicilia siano più economici e con opzioni più ampie, la famiglia ha anche dedicato del tempo per lo shopping. «Ci piace acquistare elettronica qui perché costano meno. Questa volta ho anche visitato un negozio di bricolage e ho notato che i prezzi erano molto più economici. Non ho comprato molto, ma prenderei in considerazione l'idea di tornare solo per comprare cose se dovessi apportare miglioramenti alla casa», ha detto Vella.

