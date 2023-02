ROMA, 16 FEB - l'industriale veneto Andrea Zoppas è il nuovo presidente dell'Ice, l'agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Lo indica il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che su Twitter scrive: "Auguri a Matteo Zoppas nuovo presidente Ice. Sempre più al servizio delle imprese per la valorizzazione del made in Italy nel mondo".

