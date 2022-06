Il lavoro più ricercato per l'estate 2022? Cameriere e cuoco

Sono legate alla cucina le professioni più richieste in turismo e ristorazione per la stagione estiva 2022. La professione di cameriere è la più cercata seguita al secondo posto da quella di assistente alla cucina e al terzo da quella di cuoco. Il barman è al quinto posto e chef de rang al settimo.

Pubblicità

E’ quanto emerge da un’analisi dell’Osservatorio Professioni Estive 2022 sull'andamento degli annunci di lavoro nella categoria «Turismo e Ristorazione» di InfoJobs, piattaforma in Italia per la ricerca di lavoro online. I dati rilevati delineano uno scenario positivo e in crescita rispetto allo scorso anno, con un +26% di offerte da parte delle aziende, per un totale di quasi 5.500 annunci nella categoria pubblicati da aprile a metà giugno 2022 sulla piattaforma.

A raccogliere la maggior parte degli annunci è la sottocategoria ristorazione, che da sola conta oltre 4.000 annunci. In crescita anche «Viaggi e Hotellerie», con numeri più piccoli ma offerte interessanti.. Novità del 2022 è l’addetto al catering aereo, professione che entra in scena quest’anno nella classifica stilata da InfoJobs. L’addetto alle pulizie delle camere, al primo posto nel 2021, è invece al sesto posto nel 2022, «forse- sottolineano i ricercatori- anche a causa delle stringenti normative igieniche legate alla pandemia». L’animatore turistico è in ottava posizione, seguito da direttore di struttura di ricezione e addetto alla reception, che chiude la top 10. Pizzaiolo e lavapiatti sono poco fuori dalle prime dieci posizioni.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA