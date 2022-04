Il Tar “cancella” i commissari delle CamCom e la Sac accelera sul Cda: ecco i nuovi vertici di Fontanarossa

Il Tar di Palermo “cancella” i commissari delle Camere di Commercio. E, quasi in contemporanea, l’assemblea dei soci della Sac dà il via libera alla nomina dei vertici della società che gestisce l’aeroporto di Fontanarossa.

Pubblicità

La svolta giudiziaria arriva in mattinata. La prima sezione del Tribunale amministrativo di Palermo (Salvatore Veneziano presidente; Maria Cappellano consigliere estensore; Francesco Mulieri consigliere) annulla il decreto del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, con il 30 marzo scorso venivano ri-nominati i commissari Pucci Giuffrida e Massimo Conigliaro. I giudici amministrativi hanno accolto il «ricorso per motivi aggiunti» presentato dall’avvocato Agatino Cariola per contro di alcuni consiglieri camerali capitanati dal presidente Pietro Agen. In estrema sintesi la scelta dei giudici è legata al fatto che non si può “smembrare” la Camere del Sud-Est senza prima definire tutti gli aspetti organizzativi, economici e patrimoniali. Il che, in via teorica, lascia aperta a un terzo decreto del Mise.

In mattinata, appresa la buona nuova dal Tar di Palermo, il “socio forte” Agen accelera sulla nomina del nuovo Cda di Sac. L’assemblea conferma l’amministratore delegato Nico Torrisi e sceglie come nuovo presidente Giovanna Candura (consigliere uscente), affiancata dalla consigliera riconfermata Maria Elena Scuderi e dalle new entry Marco Romano e Carola Parano.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA