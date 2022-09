Imprese: Lu-ve, a dipendenti bonus mille euro contro rincari

MILANO, 06 SET - "Per far fronte al forte aumento del costo della vita" il gruppo LU-VE ha deciso di destinare un bonus straordinario a tutti i suoi dipendenti in tutti i Paesi in cui la società è presente. Lo stanziamento complessivo è di tre milioni, con il 'bonus-extra' che per i dipendenti in Italia avrà un valore complessivo di 1.000 euro, erogato in parte con la retribuzione mensile e in parte attraverso benefit per welfare e carburante. "Abbiamo deciso - spiega Iginio Liberali, presidente di LU-VE Group, uno dei maggiori costruttori mondiali nel settore degli scambiatori di calore ad aria quotato in Borsa a Milano - di supportare tutti i nostri collaboratori in un periodo storico complesso, caratterizzato da un forte aumento del costo della vita e dell'inflazione, con conseguenti ripercussioni sui bilanci delle famiglie. Vogliamo dimostrare concretamente la nostra vicinanza e il nostro sostegno a chi ogni giorno lavora insieme a noi", aggiunge Liberali.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA