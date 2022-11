In cdm Nadef e aggiustamento, dl aiuti prossima settimana

ROMA, 03 NOV - Sul tavolo del consiglio dei ministri di domani sono attese l'integrazione della Nadef (Nota di aggiornamento al Def) e la Relazione del Governo al Parlamento sull'aggiustamento di bilancio. Non ci sarà invece il decreto con i nuovi aiuti per famiglie e imprese contro il caro-energia, che dovrebbe essere approvato la prossima settimana. Lo si apprende da fonti della maggioranza. Il cdm, che non è ancora stato convocato ufficialmente, è previsto nel tardo pomeriggio.

