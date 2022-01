In pagamento i contributi della Regione siciliana per chi ha acquistato auto elettriche o ibride

Sono in pagamento i contributi da parte della Regione Siciliana per l’acquisto di auto elettriche o ibride. Lo rende noto l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità Marco Falcone, dopo l’elaborazione delle relative graduatorie e la firma sui decreti che individuano una quarantina di beneficiari provenienti da tutte le province siciliane. Le agevolazioni riguardano la rottamazione di veicoli da euro 0 a euro 3 e il contestuale acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida euro 6.

«A ciascuno dei soggetti che hanno presentato domanda, in regola con i requisiti richiesti - spiega l’assessore Falcone - assegniamo oggi 4 mila euro a testa, ripartendo uno stanziamento complessivo da 150 mila euro previsto nella Finanziaria 2021. Grazie alla sinergia fra governo Musumeci e Ars, per la prima volta la Regione Siciliana sostiene in maniera diretta le famiglie che scelgono di investire su veicoli a minore impatto ambientale. Una svolta che - conclude l’assessore - migliora la qualità della vita quotidiana di tutti, supportando la transizione verso una mobilità green sempre più diffusa».

