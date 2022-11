In Sicilia non si arresta la corsa al Superbonus 110%: ma ora anche Poste blocca la cessione del credito

Ci sono sei miliardi di crediti bloccati perchè le banche non li acquistano; ci sono oltre 50mila imprese edili che rischiano il fallimento perchè rimaste bloccate con i ponteggi e i cantieri e senza avere preso un euro da marzo scorso; non si trova neanche a peso d’oro una ditta disposta ad assumere in carico lavori rischiando di non avere pagate le fatture; e il nuovo governo prosegue nella criminalizzazione (giusta) delle truffe ma addirittura punta a ridurre il beneficio fiscale al 90%. Eppure, nonostante tutte queste difficoltà, non si arresta la corsa del “Superbonus 110%”, anche se con un’intensità leggermente inferiore rispetto ai mesi precedenti.

Secondo il report mensile dell’Enea aggiornato al 31 ottobre scorso e diffuso ieri, gli investimenti ammessi all’agevolazione ammontano complessivamente a 55 miliardi di euro (dai 51,2 miliardi di fine settembre), ma le detrazioni totali a carico dello Stato previste a fine lavori superano addirittura i 60,5 miliardi di euro (dai 56,3 miliardi di settembre).

Il numero totale di asseverazioni sfiora le 327mila, contro le 307mila di fine settembre. Il totale degli investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione è pari a 38,3 miliardi, pari a quasi il 70% dei lavori realizzati, mentre le detrazioni maturate per i lavori conclusi a carico dello Stato ammontano a 42,2 miliardi.

In particolare, per i condomini, il numero di asseverazioni è superiore a 40mila, per investimenti totali a quota 24,1 miliardi e un investimento medio di circa 594.000 euro. Per gli edifici unifamiliari le asseverazioni sono state circa 191.000, per 21,6 miliardi di euro di investimenti e un investimento medio di 113.000 euro.

La Sicilia resta settima per numero di asseverazioni (22.437), ma balza a 3 miliardi e 447 milioni quanto a investimenti mobilitati, a 2,5 miliardi per gli investimenti completati ammessi a detrazione e addirittura supera i 4 miliardi (per la precisione, 4 miliardi e quasi 152 milioni) per gli oneri a carico dello Stato a fine lavori.

In dettaglio, le villette fanno la parte del leone, con 15.969 cantieri, 1,8 miliardi di investimenti e 1,2 miliardi di lavori ultimati. Seguono i condomini, che crescono a 2.607 interventi per 1,5 miliardi di lavori ammessi a detrazione e un miliardo di opere eseguite. Infine, i singoli appartamenti in ville, residence e palazzi ammontano a 3.861 progetti per 383 milioni e 286 milioni di lavori finiti.

L’investimento medio è di 597mila euro nei condomini, di 114mila euro nelle ville e di 99mila euro negli appartamenti.

Per fare un confronto, a settembre le asseverazioni erano 21.272, gli investimenti ammessi a detrazione contavano 3,5 miliardi, gli oneri a carico dello Stato ammontavano a 3,9 miliardi.

Bisognerà vedere però cosa succede ora che anche Poste Italiane ha «sospeso per l’apertura di nuove pratiche» il «servizio di acquisto di crediti d’imposta» legato al superbonus e agli altri bonus edilizi. L'azienda lo ha comunicato oggi agli utenti con una breve nota pubblicata sul suo sito.

Ma le difficoltà sono generali e riguardano tutto il sistema bancario. Intesa Sanpaolo, interpellata, fa sapere di essere concentrata a smaltire le tante richieste pregresse che ammontano a circa 20 miliardi e man mano che saranno evase sarà pronta a prendere a soddisfare nuove richieste.

