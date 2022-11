ROMA, 04 NOV - Ancora in calo gli indici pmi in Italia. L'indice S&P dei servizi è sceso a 46,4 da 48,8 di settembre; l'indice composito, a 45,8 da 47,6 di settembre è ai minimi da 22 mesi, in discesa per il quarto mese consecutivo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA