Industria: Daikin, obiettivo carbon neutral entro il 2050

ROMA, 20 GIU - Carbon neutral entro il 2050. E' l'obiettivo che Daikin intende raggiungere puntando su tecnologie sostenibili, nuovi processi di produzione, riutilizzo di materiali e risorse, energia pulita certificata. Temi che sono stati al centro del convegno "Tra passato e futuro", organizzato presso lo stabilimento di Daikin Applied Europe ad Ariccia, sul quale l'azienda ha investito 21 milioni di euro nell'ultimo anno puntando a una sua espansione. Tra gli obiettivi del sito c'è l'aumento della produzione in house di componentistica, in particolare quella di tubazioni di rame, insieme alla produzione di batterie condensanti e pannelli elettrici per small inverter chiller. Per abbattere le emissioni delle fabbriche di Daikin Applied Europe, l'azienda punta all'utilizzo di sola energia verde certificata. Tra gli obiettivi di espansione del sito c'è anche il rafforzamento del reparto di ricerca e sviluppo, come ha spiegato il Ceo di Daikin Applied Europe, Claudio Capozio: "Negli ultimi cinque anni siamo passati da 31 a 70 dipendenti e abbiamo investito nella creazione di laboratori di ricerca per 2,5 milioni. Ma stiamo per fare nuovi investimenti, pari a sei milioni, per un nuovo stabilimento che sarà totalmente dedicato a laboratori, sale training per i clienti e operazioni di service delle nostre macchine". Inoltre, ha concluso il suo intervento Capozio, "intendiamo rafforzare ulteriormente i dipartimenti marketing e supporto alle vendite".

