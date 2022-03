Industria: Istat, fatturato a gennaio +2,3%, +16,9% annuo

ROMA, 30 MAR - A gennaio si stima che il fatturato dell'industria, al netto dei fattori stagionali, aumenti del 2,3% in termini congiunturali, con un andamento positivo sia sul mercato interno (+2,7%) sia estero (+1,3%). Corretto per gli effetti di calendario, il fatturato totale cresce in termini tendenziali del 16,9%, con incrementi del 19,1% sul mercato interno e del 12,9% su quello estero (i giorni lavorativi sono stati 20 contro i 19 di gennaio 2021). Lo comunica l'Istat, sottolineando che su base mensile torna ad aumentare, dopo la flessione del mese precedente, raggiungendo il valore massimo dall'inizio della serie storica (gennaio 2000).

