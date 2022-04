Industria:Istat,fatturato febbraio +2,8% mese, top da 2000

ROMA, 28 APR - Il fatturato dell'industria a febbraio è aumentato del 2,8% in termini congiunturali (+2,5% sul mercato interno e +3,6% su quello estero) raggiungendo il livello massimo dall'inizio della serie storica (gennaio 2000). Lo rileva l'Istat sottolineando che il fatturato è cresciuto su febbraio 2021, dato corretto per gli effetti del calendario, del 20,9% (+ 21,4% sul mercato interno, +20,2% su quello estero. I giorni lavorativi sono stati 20 come a febbraio 2021. Si registrano incrementi tendenziali marcati per l'energia (+47,7%) e i beni intermedi (+31,6%), più contenuti per i beni di consumo (+15,3%) e i beni strumentali (+7,1%).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA