ROMA, 30 MAR - A febbraio 2022 i prezzi alla produzione dell'industria aumentano dello 0,4% su base mensile e del 32,8% su base annua. Lo comunica l'Istat. I prezzi alla produzione delle costruzioni per "Edifici residenziali e non residenziali" crescono dello 0,4% su base mensile e del 6,8% su base annua; mentre i prezzi di "Strade e Ferrovie" aumentano dello 0,2% in termini congiunturali e del 5,7% in termini tendenziali.

