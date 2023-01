Industria: Istat, produzione novembre -0,3% su mese, -3,7% annuo

ROMA, 13 GEN - Ancora un calo per la produzione industriale: a novembre 2022 si stima che l'indice destagionalizzato diminuisca dello 0,3% rispetto ad ottobre. Su base annua, corretto per gli effetti di calendario, l'indice complessivo scende del 3,7% (i giorni lavorativi sono stati 21 come a novembre 2021). Lo indica l'Istat, aggiungendo che nella media del trimestre settembre-novembre il livello della produzione industriale diminuisce dell'1,0% rispetto ai tre mesi precedenti. Tra i raggruppamenti principali di industrie, la flessione più marcata si registra per l'energia, che nel confronto mensile segna -4,5% e nel confronto annuo -16,2%.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA