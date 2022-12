Industria: Istat, produzione ottobre -1% su mese

ANSA Lavoro - ROMA, 13 DIC - A ottobre 2022 si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisca per il secondo mese consecutivo, con un calo dell'1,0% rispetto a settembre. Nella media del trimestre agosto-ottobre il livello della produzione aumenta invece dello 0,3% rispetto ai tre mesi precedenti. Corretto per gli effetti di calendario, a ottobre 2022 l'indice complessivo diminuisce in termini tendenziali dell'1,6% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 21 come a ottobre 2021).

