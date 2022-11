Infrastrutture:Salvini, abbatterò il muro dei signori del no

ROMA, 29 NOV - "Il grande problema dell'Italia sono i signori del no." Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervistato da Bruno Vespa all'assemblea di Alis, ricordando che se non fosse stato costruito il Mose, Venezia la settimana scorsa sarebbe stata sommersa dalle acque. "Mi propongo di abbattere il muro dei signori del no", ha sottolineato il ministro. Salvini indica in particolare l'auspicio che il ponte sullo Stretto parta entro il 2025. "Mi piacerebbe che i primi scavi partissero da qui a due anni", dichiara dicendo di aver fatto "in questi giorni una decina di riunioni tecnico operative". "Vuol dire lavoro vero, non reddito di cittadinanza, decine di migliaia di posti", dice.

