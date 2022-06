Innovazione: A Milano il Young Innovators Business Forum

MILANO, 24 GIU - Lunedì 27 giugno presso Palazzo Mezzanotte, la sede della Borsa Italia a Milano, si svolgerà lo "Young Innovators Business Forum", l'evento organizzato da Angi, l'Associazione Nazionale Giovani Innovatori, appuntamento dedicato all'innovazione, con particolare attenzione a tutte le sue declinazioni in campo sociale. La giornata inaugurerà la Young Innovators Business Platform, la prima piattaforma che mira a diventare un riferimento in Italia per i giovani per quanto concerne la sostenibilità e gli investimenti, favorendo il confronto tra imprese innovative. L'evento, che verrà trasmesso in diretta streaming sul sito Ansa, vedrà tra gli ospiti anche il Ministro per le politiche giovanili Fabiana Dadone.

