Innovazione: Angi, nuove tecnologie determinanti

MILANO, 27 GIU - Ripartire dalle nuove tecnologie e da un patto tra tutti i protagonisti per il rilancio dell'economia, con gli imprenditori giovani che devono pensare fuori dagli schemi per essere reali innovatori. A dirlo è Gabriele Ferrieri, presidente di Angi a margine del "Young Innovation Business Forum", l'evento dell'Associazione Nazionale Giovani Innovatori in corso a Milano. "Essere innovatori vuol dire pensare fuori dagli schemi, valorizzare quelli che sono i progetti, promuovere il talento. E da questo punto di vista siamo davvero felici del risultato raggiunto nella prima edizione dello YIBF. Abbiamo scelto Milano come città ospitante perché rappresenta, di fatto, la capitale dell'innovazione italiana, nonché la città con maggiore concentrazione di operatori del digitale e capitale della finanza del Paese. Un calcio di inizio, questo, che rappresenta un ulteriore hub di relazioni che, su tutto il versante del Centro Nord, sta andando ad ampliare la propria azione a livello di ecosistema Paese" le parole di Gabiele Ferrieri. "Sicuramente promuovere il tema della nuove tecnologie è determinante per il rilancio dell'economia, e in un contesto anche geopolitico che stiamo vivendo oggi dobbiamo pensare a un vero e proprio patto per l'Italia per costruire un'alleanza tra i principali stakeholder per poter remare tutti nella stessa direzione. La telefonata che ho ricevuto dalla segreteria del Presidente del Consiglio Mario Draghi, inoltre, è stato un grande attestato di stima e fiducia che ripaga l'impegno e il lavoro che abbiamo svolto al servizio dei giovani, delle istituzioni e delle imprese italiane".

