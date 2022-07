Inps: a giugno 49,7 milioni ore di cig, -9,1% sul mese

ROMA, 28 LUG - Le ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate nello scorso mese di giugno sono state 49,7 milioni, il 9,1% in meno rispetto al mese di maggio (quando si era invece registrato un aumento congiunturale del 19,8% con 54,7 milioni di ore autorizzate) e il 90,6% in meno rispetto a giugno 2021 (527,6 milioni di ore), anno in cui si sono toccati valori record nel pieno della pandemia. Lo indica l'Osservatorio Inps sulla cassa integrazione. Cassa integrazione ordinaria e in deroga sono in calo, mentre la cassa straordinaria segna un aumento del 265,2% sull'anno e del 49,8% sul mese.

