Inps:bonus 200 euro a 13,2mln pensionati,800mila con Reddito

ANSA Lavoro - ROMA, 16 AGO - Prosegue la campagna di pagamento del Bonus 200 euro da parte dell'Inps. Come stabilito dalla circolare 73/2022, a luglio l'indennità è stata liquidata ai beneficiari di Reddito di Cittadinanza, ai titolari di trattamenti pensionistici, di accompagnamento alla pensione, ai titolari di assegno per invalidità e di Assegno Sociale. Lo fa sapere l'Inps, precisando che al primo luglio 13 milioni e 137 mila pensionati hanno così ricevuto l'accredito della somma. Per quanto riguarda il Reddito di Cittadinanza, il bonus è stato pagato a circa 800mila nuclei percettori (la norma prevede che sia erogato al nucleo, non ai singoli componenti). Inoltre, più di 427 colf e badanti hanno ricevuto ad agosto dall'Inps il pagamento del bonus 200 euro. A luglio - si spiega in una nota - l'Inps ha provveduto a disporre i pagamenti del bonus 200 euro anche per i lavoratori domestici, sulla base delle domande pervenute. Ai primi giorni di agosto, su 445.875 istanze presentate 427.634 sono state definite da Inps. Per i lavoratori domestici il termine ultimo di presentazione delle domande è fissato al 30 settembre mentre per le altre categorie entro il 31 ottobre.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA