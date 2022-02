Inps: in 11 mesi 2021 saldo +980mila contratti di lavoro

ROMA, 17 FEB - Nei primi undici mesi del 2021 sono stati attivati oltre 6,6 milioni di rapporti di lavoro nel settore privato (escluso il lavoro agricolo e domestico) e ne sono cessati più di 5,6 milioni. La variazione netta sfiora quota un milione e si attesta a +980.922. E' quanto emerge dall'Osservatorio Inps sul precariato. La variazione netta per i contratti a tempo indeterminato (assunzioni, più trasformazioni meno cessazioni) risulta positiva per 164.210 posti, mentre per quelli a termine è 497.467.

