International Paper investe 20 milioni di euro nei suoi 3 stabilimenti italiani, uno dei quali a Catania

La multinazionale belga dell’imballaggio International Paper investe 20 milioni di euro nei suoi 3 stabilimenti italiani di Bellusco (Monza Brianza), Pomezia (Roma) e Catania. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che il Gruppo prevede di installare «attrezzature e tecnologie all’avanguardia» per offrire ai clienti una scelta "ancora più ampia di soluzioni di imballaggio di alta qualità, all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità".

Pubblicità

«Questi investimenti in Italia - spiega John Berry, general manager European Packaging - rafforzeranno la nostra posizione complessiva e il nostro già ampio portafoglio di soluzioni di imballaggio sostenibili, che facilitano l’economia circolare, permettendoci di servire ancora meglio i clienti esistenti e quelli nuovi».

A Bellusco è prevista una nuova fustellatrice per il cartone cartone ondulato destinato al settore ortofrutticolo, realizzando confezioni alternative agli imballaggi monouso in plastica. A Pomezia un nuovo ondulatore permetterà il potenziamento della capacità produttiva locale, mentre a Catania un nuovo 'casemaker' aumenterà la produzione di scatole stampate destinate al settore industriale. Sempre a Catania è previsto un investimento nel trattamento delle acque reflue per ridurre il consumo di acqua in una regione in cui l’acqua è un bene prezioso. International Paper, che opera nel settore degli imballaggi a base di fibre e materiali assorbenti realizzati in pasta di carta, ha adottato il programma 'Vision 2030' contro gli sprechi, per limitare il consumo di energia e acqua e migliorare l'efficienza produttiva. Gli investimenti saranno avviati entro la fine dell’anno e dovrebbero essere completati nella prima metà del 2023.



COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA