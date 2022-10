Intesa:al via Imprese Vincenti, 140 Pmi con crescita sostenibile

MILANO, 11 OTT - Parte oggi da Milano un viaggio che attraverserà tutta l'Italia e coinvolgerà 140 imprese che spiccano per investimenti in piani di rilancio e trasformazione secondo le direttrici indicate dagli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. E' il roadshow di "Imprese Vincenti", il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle Pmi che rappresentano un esempio di eccellenza imprenditoriale, capaci di reagire con successo ai cambiamenti del contesto. In questa quarta edizione, i filoni progettuali del Pnrr acquistano una rilevante centralità, rappresentando sia alcuni dei parametri di selezione delle aziende sia i temi portanti del tour, che farà tappa in 14 città italiane con due focus dedicati all'agribusiness e al terzo settore. Le imprese selezionate - tra 4mila che si sono autocandidate - hanno avviato progetti o raggiunto risultati in termini di digitalizzazione e competitività; sostenibilità e transizione ecologica; innovazione, ricerca e istruzione; welfare e salute. Si tratta di realtà che hanno una forte vocazione all'export, un profilo innovativo e sostenibile, e che valorizzano le specificità del territorio. Quest'anno in particolare viene data voce a quelle imprese che hanno superato la fase del Covid e accompagnato la ripresa del Pil, ma oggi si trovano a dover affrontare la crisi energetica. Dal suo avvio nel 2019, il programma Imprese Vincenti ha raccolto 14.000 candidature e valorizzato circa 500 eccellenze, di cui circa 60 accompagnate nel percorso Elite del Gruppo Euronext. Insieme ai partner storici - Bain&Company, Elite e Gambero Rosso - si confermano Cerved, Microsoft Italia, Nativa e Circularity

