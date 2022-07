Intesa: Fondazione Cariplo sale al 4,812%

MILANO, 18 LUG - Fondazione Cariplo ha aumentato la sua partecipazione in Intesa Sanpaolo. Il processo si è concluso nei giorni scorsi con l'acquisto graduale sul mercato di circa 194 milioni di azioni ed un investimento di poco inferiore ai 350 milioni di euro. La quota di partecipazione di Fondazione Cariplo al capitale di Intesa Sanpaolo passa dal 3,948% al 4,812%, consolidando così la "propria posizione di secondo azionista stabile della banca", spiega Fondazione Cariplo. L'investimento di Fondazione Cariplo in Intesa Sanpaolo, prima di quest'ultima operazione, rappresentava il 20,87% dell'attivo a valori di mercato della Fondazione; salito oggi al 21,08%, mantenendosi comunque ben al di sotto del limite previsto dall'accordo Acri-Mef, pari al 33%. "Fondazione Cariplo conferma il proprio ruolo di investitore di lungo termine in Intesa Sanpaolo, soggetto cruciale per l'economia del Paese, che ha presentato un Piano di Impresa in cui crediamo e per il quale rinnoviamo sostegno e plauso al management e alla governance della banca", afferma il presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Fosti.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA