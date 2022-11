Intesa: 'Imprese vincenti' premia le eccellenze del Nordest

ROMA, 30 NOV - È la sostenibilità il tema al centro della sesta tappa di "Imprese vincenti", il roadshow di Intesa Sanpaolo dedicato alla valorizzazione delle piccole e medie imprese che rappresentano un esempio di eccellenza imprenditoriale. L'evento si svolge allo Spazio Kube a Padova, dove dieci imprese di Veneto e Trentino-Alto Adige si presentano all'ampia platea di partecipanti. "Le imprese che ospitiamo oggi si sono distinte per aver mantenuto il loro livello di competitività, nonostante le difficoltà degli ultimi anni, e per aver trovato nella crescita sostenibile la chiave per distinguersi in diversi settori traino dell'economia del territorio come il turismo, la moda, la salute, la meccanica e la manifattura", ha commentato Cristina Balbo, direttore regionale Veneto Ovest e Trentino-Alto Adige di Intesa Sanpaolo, a margine dell'evento. "L'avvio di questa quarta edizione di Imprese Vincenti conferma a pieno la nostra fiducia nei confronti delle realtà che realizzano progetti di sviluppo orientati alla transizione ecologica, ai criteri Esg e alle linee guida del Pnrr - ha proseguito il direttore . Continueremo a offrire ogni forma di supporto all'innovazione e alla progettualità favorendo, in particolare, gli investimenti volti ad aumentare l'indipendenza energetica delle imprese e per accrescere l'utilizzo di energie rinnovabili". "Il nostro Laboratorio ESG, grazie alla collaborazione di partner di eccellenza sul territorio - ha ricordato Cristina Balbo - mette a disposizione delle imprese gli strumenti e la consulenza qualificata per crescere e mettere in atto sistemi di produzione digitali e green". Oltre 4.000 pmi per 150 mila dipendenti e 35 milairdi di fatturato si sono candiate ad "Imprese Vincenti" .Tra queste ne sono state selezionate 140 che spiccano per investimenti in piani di rilancio e trasformazione secondo le direttrici indicate dagli obiettivi del Pnrr.

