Intesa: lista fondazioni conferma Gros-Pietro e Messina

MILANO, 28 MAR - Le Fondazioni Compagnia di San Paolo, Cariplo, Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Cassa di Risparmio di Firenze e Cassa di Risparmio in Bologna, aderenti al patto parasociale di consultazione e voto sottoscritto il 21 dicembre 2021 in relazione all'assemblea di Intesa Sanpaolo convocata per il 29 aprile 2022, hanno presentato la lista dei candidati per il rinnovo del cda composta da 19 componenti. Nella lista si prevede la riconferma di Gian Maria Gros Pietro quale Presidente, di Paolo Andrea Colombo quale Vice Presidente, e di Carlo Messina come profilo ideale per consigliere delegato e ceo.

