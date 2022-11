Intesa Sanpaolo sostiene le piccole imprese nel nuovo scenario

MILANO, 09 NOV - Dagli artigiani ai commercianti e albergatori, Intesa Sanpaolo interviene a favore delle micro e piccole imprese italiane, anche alla luce dei cambiamenti in atto. A loro è dedicato l'incontro "Le piccole imprese nel nuovo scenario economico", in programma il 10 novembre a Milano e in diretta streaming sul sito Internet del gruppo Intesa Sanpaolo e su Ansa.it. Ad aprire i lavori, il capo economista della banca, Gregorio De Felice, con un'analisi sullo scenario macro-economico 2023 e le sfide per le piccole imprese. Ad approfondire il tema del supporto del gruppo bancario alle piccole e piccolissime imprese è Anna Roscio, responsabile Sales & Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo. In conclusione dei lavori, un dialogo con il responsabile della Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo, Stefano Barrese. Ad animare il dibattito, anche le associazioni di categoria: Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato e Federalberghi.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA