Intesa Sanpaolo si conferma la miglior banca europea e miglior società italiana per le relazioni con gli analisti finanziari e gli investitori istituzionali e per gli aspetti Esg (Environmental, Social and Governance). Il riconoscimento arriva dalla classifica 2021 stilata dal Institutional Investor, società di ricerca specializzata che opera sul mercato da oltre 40 anni con una elevata reputazione presso analisti finanziari ed investitori istituzionali.

Pubblicità

Dalla classifica arriva l’apprezzamento della comunità finanziaria per una «eccellenza italiana con una vocazione internazionale e una grande attenzione alle tematiche Esg».

A dimostrazione di come il gruppo bancario rappresenti una eccellenza italiana all’estero riuscendo a dialogare con il mercato. E sul fronte della sostenibilità, Cà de Sass ha da tempo messo in campo una serie di iniziative per ridurre il cambiamento climatico e le disuguaglianze sociali. Intesa Sanpaolo, inoltre, è uno dei pochi gruppi finanziari europei ad avere aderito a tutte le principali iniziative delle Nazioni Unite nell’ambito della sostenibilità.

Prestigioso riconoscimento per il consigliere delegato e ceo Carlo Messina, alla guida del gruppo Intesa Sanpaolo da settembre 2013. Nell’ambito del settore bancario europeo è stato riconosciuto come il miglior chief executive officer per il quarto anno dall’introduzione, sei anni fa, della classifica che tiene conto sia del voto degli analisti finanziari sia degli investitori istituzionali. Con il podio più alto, viene riconosciuta la «qualità del ceo e del management team da tempo al vertice europeo nelle preferenze degli investitori».

Risultati importanti anche per Stefano Del Punta, risultato miglior chief financial officer per il quinto anno, e Marco Delfrate, primo nella classifica dedicata agli investor relations Professional per il quarto anno.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA