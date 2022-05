Isole minori, scongiurato il caro-tariffe per navi e aliscafi

Scongiurato l’aumento delle tariffe ministeriali relative ai biglietti per il trasporto marittimo da e per le isole minori. Lo annuncia una nota del Comune di Favignana-Isole Egadi. "Su iniziativa dei sindaci delle isole minori - dice il sindaco di Favignana, Francesco Forgione - l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità Marco Falcone si è fatto carico di fermare la folle decisione di aumento del costo dei trasporti per navi e aliscafi. Siamo stati tra i primi a sollevare la questione, ma è un successo di tutti i sindaci e delle popolazioni che rappresentano». Ieri mattina, inoltre, prosegue la nota del Comune isolano, in concomitanza con la riunione in corso a Palermo, a Favignana il sindaco Forgione e il vicesindaco e assessore ai Trasporti Vito Vaccaro hanno incontrato il direttore commerciale della Liberty Lines Nunzio Formica e il direttore operativo Marco Dalla Vecchia per sollevare diverse criticità che, ormai da tempo, preoccupano i cittadini egadini.

Pubblicità

«Abbiamo voluto quest’incontro - spiega Forgione - per poter affrontare diverse questioni che riteniamo di fondamentale importanza per garantire la continuità territoriale, tutelando le nostre cittadine e i nostri cittadini. In attesa di capire cosa accadrà il prossimo 3 giugno, data in cui scadrà il bando relativo ai trasporti marittimi con le isole minori, abbiamo chiesto garanzie sulla riserva di posti per i residenti, considerando che andremo incontro a mesi complicati per l’aumento del flusso turistico nel nostro arcipelago, abbiamo chiesto l’estensione della durata degli abbonamenti o, in alternativa, la possibilità di un utilizzarli all’interno dello stesso nucleo familiare e, se possibile, di rivedere il costo del biglietto per far viaggiare gli animali». Tra gli altri temi affrontati, l’escavazione del fondale davanti al porto di Marettimo per permettere l’attracco degli aliscafi. I vertici di Liberty hanno ribadito la necessità di dover trovare il giusto equilibrio tra l’attività imprenditoriale, le esigenze degli abitanti delle isole minori e gli interventi dei governi regionale e nazionale.



COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA