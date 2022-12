Istat, ancora in rialzo la fiducia di consumatori e imprese

ROMA, 23 DIC - Per il secondo mese consecutivo aumentano la fiducia delle imprese e quella dei consumatori. Lo comunica l'Istat nella sua stima flash di dicembre. L'aumento dell'indice per le imprese è trainato principalmente da giudizi e aspettative in miglioramento sia nel comparto dei servizi sia in quello delle costruzioni. Per quanto riguarda la fiducia dei consumatori, l'aumento è dovuto soprattutto ad un'evoluzione positiva delle opinioni sulla situazione economica del Paese (comprese quelle sulla disoccupazione), mentre le variabili che riguardano la situazione personale registrano un miglioramento più contenuto.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA