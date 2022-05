Ita:consegnato primo Airbus A350, dedicato a Valentino Rossi

ROMA, 12 MAG - Alafco Aviation Lease and Finance Company ha consegnato il primo Airbus A350 a Ita Airways nell'ambito di un accordo che prevede la locazione di quattro nuovi Airbus A350. I quattro aeromobili saranno utilizzati in leasing per un periodo di 12 anni. Lo annuncia una nota. L' aereo, atterrato a Fiumicino, è dedicato al campione Valentino Rossi ed entrerà in operativo a giugno con i nuovi voli intercontinentali Buenos Aires San Paolo e Los Angeles. "La consegna del primo A350 a Ita Airways segna un'altra pietra miliare per Alafco e rappresenta l'inizio di una nuova partnership, che non vediamo l'ora di sviluppare nei prossimi anni. L'airbus A350 continua ad essere considerato uno degli aerei più efficienti in termini di consumo di carburante e aggiungerà valore alla flotta di ITA Airways", ha detto Adel A. Albanwan, Ceo di Alafco. "Oggi aggiungiamo l'Airbus A350 alla nostra flotta, un aeromobile che consentirà alla compagnia di sviluppare ulteriormente il proprio network intercontinentale", ha spiegato Francesco Presicce, Chief Technology Officer di Ita Airways." L'arrivo dell'Airbus A350 rappresenta un ulteriore passo nella strategia di sviluppo di una nuova flotta environment-friendly con tecnologie all'avanguardia che ottimizzeranno l'efficienza, la qualità del servizio e ridurranno significativamente l'impatto ambientale. La collaborazione con ALAFCO ci permette inoltre di ottimizzare l'efficienza dei costi in termini di flotta".

