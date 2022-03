Ita: fonti, interesse fondo Usa, con partner AF-Delta

ROMA, 10 MAR - Il fondo statunitense Certares, specializzato in viaggi e turismo, ha espresso il proprio interesse per Ita Airways. Lo si apprende da fonti vicine alla trattativa, che confermano quanto anticipato dal sito del Corriere della Sera. Il fondo, spiegano le fonti, ha presentato al Ministero dell'economia nelle scorse settimane una lettera in cui esprime il proprio interesse per la compagnia italiana e nella missiva cita come potenziali partner, ma solo commerciali (senza una partecipazione nel capotale), Air France-Klm e Delta Airlines.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA