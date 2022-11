Ita: Lazzerini, entro il 2026 flotta più giovane d'Europa

ROMA, 29 NOV - "Il core dei nostri progetti di sostenibilità è il rinnovo della flotta. Entro l'anno prossimo avremo metà flotta di nuova generazione ed entro il 2026 saliremo all'82%, il che consentirà all'Italia di avere la flotta più giovane e green d'Europa". Così l'amministratore delegato Ita Airways, Fabio Lazzerini, intervenendo alla due giorni di evento per il lancio di Wave - Smart Mobility Magazine. "La vecchia compagnia di bandiera - ha spiegato - aveva una flotta con età media di 17-18 anni, tra le più anziane d'Europa, tutta basata su vecchia tecnologia particolarmente inquinante". "La sostenibilità ambientale se non si trasforma in sostenibilità economica nelle aziende diventa solo greenwashing. Per ogni aereo nuovo risparmiamo il 27% dei costi sul carburante e il 40% dei costi di manutenzione. Questo ha un impatto enorme sul conto economico", ha spiegato Lazzerini.

