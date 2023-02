Ita: Lufthansa comprerà il 40% per 250-300 milioni

ROMA, 02 FEB - Nel memorandum firmato tra il Tesoro e Lufthansa la quota di Ita Airways in vendita "è compresa in una forchetta tra il 20 e il 40%". Lo si apprende da fonti vicine al dossier, secondo cui alla fine il gruppo tedesco "comprerà il 40% per un esborso tra i 250 e i 300 milioni di euro". La trattativa tra il Tesoro e Lufthansa per la cessione di una quota di minoranza di Ita "procede bene" e si punta a "firmare il preliminare di vendita al più presto" e poi avere "velocemente il via libera dalla Commissione Ue", spiegano le stesse fonti. Per quanto riguarda le rotte "Ita non alimenterà gli hub di Francoforte e Monaco a favore di Lufthansa sulle rotte verso il nord America", considerate da sempre le più redditizie. "Ita non farà fideraggio per Lufthansa", sottolineano, e "i passeggeri italiani potranno continuare a volare con Ita verso gli Stati Uniti direttamente dall'Italia". Fiumicino sarà "l'hub per l'America Latina e l'Africa perché sarà l'hub più meridionale tra quelli nel network di Lufthansa". La richiesta dei sindacati per un aumento degli stipendi dei lavoratori di Ita "non è un ostacolo" alla trattativa tra il Tesoro e Lufthansa, spiegano.

