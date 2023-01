ROMA, 18 GEN - "Il Ministero dell'economia e delle finanze ha ricevuto una lettera di intenti da parte di Deutsche Lufthansa AG per acquisire una quota di minoranza di Ita Airways Spa". Lo fa sapere il dicastero in una nota. "Il Mef si riserva di esaminare la congruità dell'offerta nel rispetto dei requisiti previsti dal Dpcm. Non sono arrivate altre offerte alla scadenza dei termini prevista per le ore 18 di oggi".

