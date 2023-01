Ita: O' Leary, Lufthansa non farà nulla per farla crescere

MILANO, 12 GEN - "Lufthansa non farà nulla per la crescita di Ita, si limiterà a fare voli da Milano per Monaco e Francoforte". Lo ha detto l'amministratore delegato di Ryanair Michael O' Leary a margine della presentazione dell'offera 2023 della compagnia irlandese. Secondo O' Leary "il Governo italiano deve mettere a punto un piano di crescita togliendo la tassa l'addizionale comunale che è l'unica tassa di questo tipo in Europa, che blocca la crescita degli aeroporti".

