Ita: O'Leary, Lufthansa partner migliore, scelta politica

DUBLINO, 01 SET - "Per me è stato uno shock che la gara per Ita non sia andata a Lufthansa, credo sia una cosa politica". Lo ha detto l'amministratore delegato del Gruppo Ryanair, Michael O'Leary, nel corso di una visita di alcuni giornalisti europei al quartier generale della compagnia a Dublino. "Lufthansa sarebbe stato un partner migliore per Ita rispetto ad Air France-Klm e Delta", ha aggiunto il top manager, sottolineando che "Air France avvelena tutto ciò che tocca" e che "non sanno nemmeno gestire la propria compagnia", ha concluso O'Leary.

