Ita: per Mef legittima revoca deleghe ad Altavilla

ROMA, 13 OTT - Legittima e immediatamente operativa la delibera di revoca delle deleghe al presidente esecutivo di Ita Airways, Alfredo Altavilla, decisa ieri dal cda della compagnia. Il ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto si apprende, ha confermato l'azzeramento delle deleghe ad Altavilla in una lettera inviata allo stesso presidente e a tutti gli altri consiglieri di Ita. Non occorrerebbe quindi aspettare l'assemblea dei soci dell'8 novembre per convalidare la decisione. Il Mef è azionista unico di Ita.

