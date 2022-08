ROMA, 31 AGO - Per la cessione di Ita "sarà oggi avviato un negoziato in esclusiva con il consorzio formato da Certares Management LLC, Delta Airlines Inc. e Air France-KLM S.A., la cui offerta è stata ritenuta maggiormente rispondente agli obiettivi fissati": lo comunica il ministero del Tesoro. Esclusa quindi l'altra cordata che era in corsa per Ita, quella formata da formata da Msc e Lufthansa.

