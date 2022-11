Ita: Tesoro vara aumento di capitale da 400 milioni

ROMA, 08 NOV - L'Assemblea degli azionisti di Ita Airways, ossia il Tesoro, riunitasi in seduta straordinaria, ha deliberato per l'aumento di capitale da 400 milioni e i soldi arriveranno entro fine mese, secondo quanto si apprende. Inoltre è stato cambiato lo statuto della compagnia per la revisione del numero di consiglieri, che saranno da un minimo di tre fino a un massimo di 9 membri. Nello statuto di Ita è stata poi inserita la clausola del "simul stabunt simul cadent", ossia nel caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri, decade l'intero cda. Per quanto riguarda le dimissioni del presidente Alfredo Altavilla e dei sette consiglieri, è stato tutto rinviato alla prossima Assemblea ordinaria, convocata per martedì prossimo, primo giorno utile secondo lo statuto.

