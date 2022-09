Italgas: finalizza l'acquisizione della greca Depa

MILANO, 01 SET - Si è formalizzato oggi all'ambasciata italiana di Atene il passaggio di mano di Depa dalla greca Helpe (Hellenic Petroleum) e dal fondo sovrano ellenico Hradf a Italgas. Il contratto d'acquisto del 100% della società greca di distribuzione del gas annunciato lo scorso 10 dicembre prevede un corrispettivo di 733 milioni di euro. Secondo l'ambasciatrice italiana Patrizia Falcinelli è "un evento importante non solo per le strategie economiche condivise dai nostri due Paesi, ma anche perché avviene in un momento cruciale in cui le infrastrutture sono molto importanti". "Italgas è una delle prime 3 aziende in Europa - ha detto il ministro greco dell'Energia Kostas Skrekas - e ci aspettiamo che porti in Grecia tutta la sua capacità e tecnologia per accelerare il processo di distribuzione del gas naturale".

