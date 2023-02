Iveco Group, +13% ricavi 2022, in crescita l'utile

TORINO, 10 FEB - Iveco Group ha realizzato nel 2022, primo anno da società indipendente dopo lo spin off, ricavi consolidati pari a 14 miliardi di euro (+13%). L'ebit adjusted è pari a 527 milioni di euro (in aumento di 151 milioni di euro rispetto al 2021) e l' utile netto adjusted a 225 milioni di euro (85 milioni in più del 2021). La liquidità netta delle Attività Industriali ammonta a 1,7 miliardi di euro, con free cash flow delle Attività Industriali positivo a 690 milioni di euro. Il consiglio di amministrazione proporrà agli azionisti un primo programma di riacquisto di azioni ordinarie fino a 10 milioni di azioni per un totale fino a 130 milioni di euro, Per il 2023 - sulla base delle attuali prospettive del settore, del portafoglio ordini, e della mancanza di segnali di aumento della cancellazione di ordini - Iveco Group si aspetta: ebit adjusted consolidato tra 550 e 590 milioni di euro e ricavi netti delle Attività Industriali in aumento dal 2% al 3% rispetto al 2022. "Abbiamo chiuso il primo anno come società quotata indipendente dimostrando che la squadra di Iveco Group sa lavorare fianco a fianco, affrontando sfide senza precedenti per conseguire risultati solidi in tutti i segmenti di business" commenta Gerrit Marx, ceo di Iveco Group. "Questo pone le basi per il secondo anno e rafforza il nostro impegno. Raddoppieremo i nostri sforzi per creare nuove partnership, mantenere il trend positivo nei camion medi e pesanti, accelerare nelle linee dei veicoli commerciali leggeri dove siamo più forti, consolidare la nostra posizione di leader nel mercato degli autobus, in particolare nella gamma elettrica".

