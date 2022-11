NEW YORK, 03 NOV - Il colosso del lusso francese Kering - del quale fanno fra li altri parte Yves Saint Laurent, Bottega Veneta e Gucci - è in trattative avanzate per l'acquisto di Tom Ford. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali in corso per Tom Ford ci sarebbe anche Estée Lauder.

