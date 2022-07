Kia Ev6 prima vettura asiatica nella collezione del Mauto

TORINO, 20 LUG - Per la prima volta una vettura asiatica entra nella collezione permanente del Mauto di Torino, una delle location più iconiche dell'automobilismo italiano. E' Kia EV6, il crossover 100% elettrico che ha vinto il prestigioso Coty 2022. L'esemplare è stato donato al Mauto da Kia Italia che ha affidato agli architetti e designer Ludovica Serafini e Roberto Palomba, vincitori di riconoscimenti internazionali fra i quali il Compasso d'oro, la realizzazione di un'installazione artistica che mette in scena l'effetto ottico ideale a rappresentare l'energia che avvolge l'EV6 quando è in movimento. "Kia EV6 è arrivata sul mercato italiano diventando un riferimento assoluto per i veicoli 100% elettrici a zero emissioni. EV6 è l'ambassador delle ambizioni globali di Kia nel porsi come leader per le soluzioni di mobilità elettriche del futuro" spiega l'amministratore delegato di Kia Italia, Giuseppe Bitti. "Poter fregiarsi della presenza stabile di una nostra vettura all'interno di una vera istituzione nel panorama automotive nazionale come il Mauto ci riempie di orgoglio e soddisfazione". I dati di vendita confermano il successo del modello Kia: dal lancio globale avvenuto nella primavera del 2021, in tutto il mondo sono state vendute circa 29.600 EV6, di cui 16.000 in Europa, mentre in Italia gli ordinativi superano già le 200 unità. "Il successo di EV6 è centrato sui concetti di tecnologia e design, due elementi chiave che lavorano con efficacia sul target di riferimento" sottolinea Giuseppe Mazzara, Marketing Communication & Crm. Director di Kia Italia. "Con questa vettura Kia ha saputo coniugare il meglio dell'offerta tecnologica per la mobilità elettrica a un design avveniristico che è diventato vero e proprio manifesto per la genesi delle Kia del futuro".

