L'Ivass punta ad avviare il 'mystery shopping' quanto prima

MILANO, 17 MAR - L'Ivass punta ad avviare il prima possibile l'attività di 'mystery shopping' (acquisti in incognito) che permette di verificare le modalità di vendita delle polizze. A spiegarlo è il segretario generale dell'Ivass, Stefano De Polis, durante l'evento ANSA "Fintech e risparmio, la nuova frontiera di banche e assicurazioni". "Proprio ieri l'Ivass ha pubblicato per la fase di consultazione il regolamento applicativo del mystery shopping con l'obiettivo di avviare quanto prima questa nuova attività", ha detto De Polis, spiegando che si tratta di un'attività svolta mediante operatori specializzati, che già da tempo operano sul mercato, e che su incarico dell'Ivass verificheranno dal vivo, mostrandosi interessati ad acquisire una polizza, le modalità con cui viene venduta. "In questo modo sarà per noi possibile individuare pratiche di vendita non corrette - ha aggiunto - consentendo di supportare l'attività di vigilanza"

