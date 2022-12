Bollette, flat tax, pensioni, superbonus, Pos e Ponte: che cosa c'è nella Manovra

La manovra 2023 da 35 miliardi entra in dirittura d’arrivo. L’approvazione alla Camera è prevista nelle prossime ore dopo la fiducia votata con 221 voti. Poi il testo andrà al Senato per il via libera definitivo che arriverà alla vigilia di San Silvestro, come avvenuto in passato. Quest’anno, però, il percorso è stato più complicato per via del poco tempo a disposizione. Anche per questo non sono mancati gli incidenti come il ritorno del testo in commissione perché l'emendamento "salva-Comuni" da 450 milioni, secondo la Ragioneria non aveva le giuste coperture. Per la stessa ragione sono state chieste ben 44 correzioni. Tra queste, la proroga al 31 marzo dello smart working per i lavoratori fragili. Nel settore scuola l’emendamento comporterebbe oneri aggiuntivi per la sostituzione del personale interessato. Per non parlare del Bonus Giovani (18 App) scomparso nella sua versione "sdoppiata" tra Carta Cultura e Carta Merito. Il sistema attuale verrà prorogato.

Diversi problemi sono stati rinvenuti anche sull'emendamento al Reddito di cittadinanza, che cancella il riferimento alla congruità dell’offerta di lavoro ottenuta. Palazzo Chigi potrebbe a questo punto modificare il decreto legislativo a inizio anno, oppure inserire la modifica nel nuovo decreto complessivo sul mondo del lavoro. Richiesto dalla Ragioneria di Stato l’ok ai Comuni a forte vocazione turistica di alzare la tassa di soggiorno fino a 10 euro a notte: una decisione che, se passerà, provocherà non pochi rincari sui prezzi degli alberghi e B&B.

Criteri più rigidi per il riconoscimento dei bonus ai lavoratori delle discoteche. Sarà limitato al solo 2023 il contratto per Radio Radicale. La Ragioneria ha chiesto di riformulare 22 articoli per escludere "effetti negativi sui saldi di finanza pubblica". Come nel caso delle detrazioni sull'efficienza energetica e sulle ristrutturazioni edilizie, sui fondi destinati al Consiglio nazionale Giovani e persino sul Bonus psicologo. Salta anche il fondo da 10 milioni di euro per il Piano Oncologico Nazionale. L’obiettivo sarebbe stato il potenziamento delle strategie e delle azioni per la prevenzione, la diagnosi, la cura e l’assistenza al malato oncologico. L'energia è la voce più importante della manovra, assorbe 21 dei 35 miliardi di euro complessivi.

BONUS BOLLETTE Per le famiglie più fragili confermato e rafforzato il meccanismo che consente di ricevere il bonus sociale bollette, con un innalzamento della soglia Isee da 12.000 euro a 15.000 euro.

BONUS MOBILI Per l’acquisto di mobili ma anche di grandi eletrodomestici green in caso di interventi di ristrutturazione della casa si può chiedere una detrazione del 50% delle spese salga dai 5.000 euro a 8.000 euro.

ASSEGNO UNICO Per il 2023 sarà maggiorato del 50% per il primo anno, e di un ulteriore 50% per le famiglie numerose Confermato l’assegno per i disabili.

BARRIERE ARCHITETTONICHE Prorogato il bonus 75% relativo all’eliminazione delle barriere architettoniche. La misura riguarda opere di abbattimento barriere architettoniche all’interno di tutti gli edifici, non solo abitazioni o condomini.

CASA Proroga per il 2023 delle agevolazioni per acquisto prima casa per i giovani under 36. CONTANTE La soglia per l’uso del contante salirà da 1.000 a 5.000 euro.

FLAT TAX Introduzione per i lavoratori autonomi di una flat tax incrementale al 15% con una franchigia del 5% e un tetto massimo di 40.000 euro. Innalzamento della soglia del regime forfettario da 65.000 a 85.000 euro.

IVA Riduzione dell’Iva dal 10 al 5% per i prodotti per l’infanzia e per l’igiene intima femminile. Viene inoltre istituito un fondo di 500 milioni per una "Carta Risparmio Spesa" per redditi bassi fino a 15mila gestita dai comuni e volta all’acquisto di beni di prima necessità. Si tratta di una sorta di "buoni spesa" da utilizzare presso punti vendita che aderiscono all’iniziativa con un’ulteriore proposta di sconto su un paniere di prodotti alimentari.

LAVORO Agevolazioni alle assunzioni a tempo indeterminato con una soglia di contributi fino a 6 mila euro per chi ha già un contratto a tempo determinato e in particolare pe le donne under 36 e per i percettori del reddito di cittadinanza.

MUTUI Possibilità di passare a tasso fisso sui mutui ipotecari in origine non superiori a 200.000 euro e per chi ha un’Isee non superiore a 35.000 euro e senza ritardi nei pagamenti delle rate.

PENSIONI L'anno prossimo sarà possibile lasciare il lavoro con 41 anni di contributi e 62 anni di età anagrafica (quota 103). Per chi decide di restare a lavoro decontribuzione del 10%; Prorogata per il 2023 Opzione donna con modifiche: 58 anni con due figli o più, 59 con un figlio, 60 altri casi. Confermata anche Ape sociale per i lavori usuranti.

PLASTICA E ZUCCHERO Prevista la sospensione anche per il 2023 dell’entrata in vigore di plastic e sugar tax, le imposte sui prodotti in plastica monouso e sulle bevande zuccherate.

PONTE STRETTO Per riavviare il progetto di realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina prevista la riattivazione della società Stretto di Messina spa attualmente in liquidazione. POS Tutto come prima. Bocciato il liberi tutti fino a 60 euro.

PRODUTTIVITÀ Per i dipendenti aliquota al 5% per premi di produttività fino a 3.000 euro.

SCUOLA Per le scuole partitarie è previsto il ripristino del contributo (70 milioni) + trasporto disabili (24 milioni).

STRALCIO CARTELLE Con un emendamento si sposta dal 31 gennaio al 31 marzo, lo stralcio automatico delle cartelle fino a mille euro relative al periodo 2000-2015.

SUPERBONUS Arriva per i condomini la proroga fino al 31 dicembre 2022 dei termini per presentare la Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila).

