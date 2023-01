MILANO, 23 GEN - La Juventus non riesce a fare prezzo in Borsa in avvio di contrattazione dopo la penalizzazione di 15 punti nel campionato di Serie A decisa dalla Figc, che ha sanzionato il club bianconero per aver inquinato i bilanci con le plusvalenze sulla compravendita di alcuni giocatori. Il titolo segna un calo teorico dell'11,2%.

