La palermitana Marcella Cannariata nel Comitato Impresa Donna al Ministero

L’imprenditrice palermitana Marcella Cannariato, referente Sicilia della Fondazione Bellisario ed esperta consulente della Ministra Elena Bonetti, è stata nominata fra le componenti del Comitato Impresa Donna che si insedierà presso il Ministero dello Sviluppo Economico, guidato dal ministro Giancarlo Giorgetti. Si tratta di una nuova, importante opportunità di impegnarsi concretamente per la parità di genere nel nostro Paese e a sostegno alle attività imprenditoriali femminili.

Il Comitato, si legge in una nota del Mise, «parteciperà attivamente alle operazioni di implementazione e monitoraggio delle misure per l’imprenditoria femminile che hanno l’obiettivo di incentivare - anche attraverso le risorse del Pnrr - le donne ad avviare nuove attività nel mondo imprenditoriale."



«Le imprese femminili in Italia sono un milione e 342mila alla fine del 2021, pari al 22,13% del totale, più di un quinto del sistema produttivo italiano, concentrate in alcuni dei settori che pagano ancora salato il conto della pandemia, come i servizi- ha dichiarato l’imprenditrice palermitana -. Accolgo con grande entusiasmo questo nuovo compito, che mi porterà ancora di più a rafforzare il mio impegno concreto a favore delle donne».



